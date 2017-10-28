Перед мариупольцами предстали «возродившиеся» из дерева персонажи мифов

В центре современного искусства и культуры им. Куинджи открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного творчества Виталия Миронова «Легенды и мифы Древней Греции».

В экспозиции представлено 35 авторских работ. Мастер использует необычные коряги, наплывы на дереве, превращая их в мифических персонажей.

Виталий Миронов по профессии инженер-термист, ему исполнилось 76 лет. Заниматься резьбой по дереву художник начал в 60-е годы. Мастер является лауреатом трех всесоюзных фестивалей самодеятельного творчества, он дипломант трех выставок на ВДНХ СССР. Виталий Миронов участник международного фестиваля фольклора в Киеве, обладатель шести медалей за самодеятельное творчество.