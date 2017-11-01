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Передовая на Приморском направлении под огнем артиллерии, ранены трое военных

1.11 в 08:09

Ситуация в зоне боевых действий в минувшие сутки была напряженной. Украинские силы понесли потери, сообщает пресс-центр АТО.

Так, на Приморском направлении передовые позиции у Широкино попали под двухчасовой обстрел из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Силы АТО вели ответный огонь из пехотного вооружения. В результате этого противостояния были ранены трое бойцов.

Здесь же из стрелкового оружия велся огонь по подступам к Старогнатовке и Водяному.

Еще один украинский военный погиб и двое получили ранения во время обстрелов на Донецком направлении.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 17 нарушений "перемирия". Военные 13 раз применяли пехотное вооружение на поражение.

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2017-11-01 08:09:00
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