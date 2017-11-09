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Переигровки матча «Мариуполь» - «Динамо» не будет. Заявления президента УПЛ и руководства мариупольского клуба

9.11 в 21:06

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин заявил, что никаких переигровок отмененного матча с «Динамо» не будет. В своем Facebook он опубликовал официальный запрос киевского клуба и ответ мариупольского на него.

«Мы дорожим нашем Именем и нашей Репутацией, поэтому никаких переигровок не будет. Иначе, тем самым будет открыт ящик Пандоры, и украинский футбол скатится в состояние первобытного хаоса – что тогда помешает футбольным функционерам перекраивать календарь игр под свои собственные потребности и задачи? Зачем же усугублять ситуацию, создавая печальный прецедент демонстративного игнорирования положений Регламента УПЛ?», - отметил Андрей Санин.

К слову, после официального заявления от вице-президента «Мариуполя», появился и комментарий президента украинской Премьер-лиги Владимира Генинсона. Он тоже заявил, что переигровки не будет.

«Самое интересное в этой ситуации то, что «Динамо» написало официальное письмо «Мариуполю» и нам. На совещании был поднят этот вопрос. Все клубы взяли паузу подумать. Мы являемся передатчиком, посредником в этой ситуации. Нас попросили организовать опрос клубов по этому поводу - мы сделали. Все остальное от нас уже не зависит. Вы не увидите от нас никакой позиции о том, что мы просим переигровку. Или, что нужно отменить техническое поражение. Или, что мы не признаем решение КДК - банально потому, что у нас нет на это юридических прав. Переигровка может быть только при согласии клуба - в нашем случае, «Мариуполя». Ответ, который получила Премьер-лига от них: никаких переигровок не будет», - отметил Генинсон.

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2017-11-09 21:06:00
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