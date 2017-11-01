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Переселенцы из Широкино обратились в полицию, чтобы пресечь мародерство в поселке

1.11 в 14:44

Как сообщили переселенцы из Широкино, они обратились в ГУНП Донецкой области с заявлением об отсутствии результатов расследования по фактам хищений имущества, совершенных военнослужащими. Также в документе, переданном правоохранителям, широкинцы просят противодействия мародерству, которое, по их утверждению, якобы продолжается.

Жители поселка сообщили руководству областного управления Нацполиции о конкретных фактах, которые расследовались Мангушским и Кальмиусским отделениями полиции. В указанных случаях правоохранители задержали военных с машинами, в которых находилось имущество жителей Широкино.

В частности, приводится ситуация с задержанием в конце мая прошлого года на металлоприемке в Мариуполе автомобиля с изделиями из цветных металлов, которые являлись собственностью жителей Широкино. Переселенцы подтвердили при вызове их полицией, что предметы вывезены с их частных дворов. В настоящее время они требуют результатов проведенных следствий по фактам мародерства.

В ГУНП Донецкой области сообщили, что заявление рассмотрено. По нему в настоящее время назначено служебное расследование с проверкой действий правоохранителей по указанным фактам.

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2017-11-01 14:44:00
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