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Первая победа в Премьер-лиге: «Мариуполь» разгромил «Черноморец»

31.07 в 08:02

30 июля в 3-м туре чемпионата Украины ФК "Мариуполь" на своем поле принимал одесский "Черноморец". Приазовцы разгромили «в сухую» соперников по матчу - 3:0.

Отличился Сергей Вакуленко, оформив дубль, и еще один гол на счету Руслана Фомина.

Так, мариупольский клуб одержал первую победу в текущем сезоне Премьер-лиги и поднялся на 5-ю позицию турнирной таблицы.

«Поздравляю всех ребят, болельщиков, которые нас сегодня поддерживали, с победой. С заслуженной победой! Думаю, мы сегодня качественно выполнили свою работу», - кратко прокомментировал игру тренер «Мариуполя» Александр Севидов.

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2017-07-31 08:02:00
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