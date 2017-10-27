Первые собственники: в Мариуполе участники АТО вскоре получат почти 40 участков земли

В Мариуполе для участников боевых действий готовы первые земельные участки. Они расположены на улице Пейзажной. Об этом сообщил руководитель Управления земельных отношений Дмитрий Титов.

По его словам, в настоящее время готовятся документы для передачи в собственность 38 участков. Также планируется провести второй этап жеребьевки для распределения еще 26 участков земли на данной территории города.

В целом, как рассказал Титов, на данный момент уже поданы заявления от 542 участников АТО на право владения землей. В результате возник вопрос о предоставлении большего выбора участков. Для этого сейчас ведется работа по корректировке генерального плана Мариуполя. После утверждения генплана, прохождения общественных слушаний и проведения госэкспертизы, появится возможность изменить целевое назначение участков территории города для распределения между участниками АТО. В частности, это касается участка в районе переулка Спортивный, на который подали заявки 26 участников АТО.