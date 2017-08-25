Первый день перемирия: стрелять не перестали, но количество обстрелов уменьшилось
25.08 в 20:51
Сегодня, 25 августа, в первый день «школьного» перемирия, на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов. В пресс-центре штаба АТО отмечают, что огонь не прекратили, но количество обстрелов уменьшилось.
Артиллерию и минометы не используют, но в ход идут гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На Донецком направлении обстреливали Зайцево и Авдеевскую промзону, на Приморском – Водяное.
Никто из украинских военнослужащих не пострадал.
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2017-08-25 20:51:00
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