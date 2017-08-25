Первый день перемирия: стрелять не перестали, но количество обстрелов уменьшилось

Сегодня, 25 августа, в первый день «школьного» перемирия, на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов. В пресс-центре штаба АТО отмечают, что огонь не прекратили, но количество обстрелов уменьшилось.

Артиллерию и минометы не используют, но в ход идут гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донецком направлении обстреливали Зайцево и Авдеевскую промзону, на Приморском – Водяное.

Никто из украинских военнослужащих не пострадал.