Первый этап спонсируемого UNICEF ремонта магистрального водовода в центре Мариуполя завершен

Представитель компании «Профи строй» сообщил, что практически полностью завершена укладка и сваривание труб на площади Свободы, на участке длиной около 420 метров.

Трубы, предоставленные UNICEF, имеют двустороннее антикоррозионное покрытие. На следующей неделе пройдёт испытание уложенного трубопровода на герметичность.

После этого трубопровод полностью засыплют грунтом и начнётся второй этап замены труб от улицы Леваневского до Главпочтамта.