Петр Порошенко в Мариуполе наградил медалями и орденами военнослужащих ВМС и Госпогранслужбы

В День морской пехоты президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь, где вручил высокие государственные награды военнослужащим бригады морской пехоты ВМС ВСУ, Сил специальных операций ВСУ и военнослужащим Госпогранслужбы. Были награждены 35 бойцов.

Так, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня морской пехоты орденом «За мужество» III степени отмечены 8 военнослужащих ВМС.

Медалями «За воинскую службу Украине» награждены 4 военных, медалью «За безупречную службу» III степени - один боец.

Двое пограничников получили из рук главы государства орден «За мужество» III степени, один - орден Даниила Галицкого. По двое военных ГПСУ получили медали «За воинскую службу Украине» и «За безупречную службу» III степени, еще четверо бойцов получили медаль «Защитнику Отечества».

Президент также отметил бойцов, которые кроме образцового выполнения воинского долга, достигли высоких результатов на многонациональных соревнованиях «Кембрийский патруль - 2017», а также проявивших самоотверженность и волю к победе для подъема международного авторитета ВСУ. Медаль «За воинскую службу Украине» получили 11 бойцов, участвовавших в этих международных военных соревнованиях.