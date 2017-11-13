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ПФУ: почти у половины пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен

13.11 в 13:58

В результате принятия пенсионной реформы в Украине повысили пенсии более чем для 10 млн человек. При этом для порядка 40% пенсионеров повышение составило меньше 200 гривен. Такие данные озвучили в Пенсионном фонде в ответ на запрос УНН.

В ПФУ сообщили, что после перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны.

В целом, повышение выглядит следующим образом:

  • до 200 грн - 4 794,8 тыс. человек;
  • от 200,01 до 300 грн - 839,8 тыс. человек;
  • от 300,01 до 400 грн - 670,2 тыс. человек;
  • от 400,01 до 500 грн - 559,8 тыс. человек;
  • от 500,01 до 1000 грн - 1 291,6 тыс. человек;
  • от 1 000,01 до 2000 грн - 1 332,0 тыс. человек;
  • от 2 000,01 до 4500 грн - 651,9 тыс. человек;
  • более 5000 грн - 98,8 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября текущего года, на учете в органах ПФУ находится 11 766 808 пенсионеров.

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2017-11-13 13:58:00
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