ПФУ: почти у половины пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен
13.11 в 13:58
В результате принятия пенсионной реформы в Украине повысили пенсии более чем для 10 млн человек. При этом для порядка 40% пенсионеров повышение составило меньше 200 гривен. Такие данные озвучили в Пенсионном фонде в ответ на запрос УНН.
В ПФУ сообщили, что после перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны.
В целом, повышение выглядит следующим образом:
- до 200 грн - 4 794,8 тыс. человек;
- от 200,01 до 300 грн - 839,8 тыс. человек;
- от 300,01 до 400 грн - 670,2 тыс. человек;
- от 400,01 до 500 грн - 559,8 тыс. человек;
- от 500,01 до 1000 грн - 1 291,6 тыс. человек;
- от 1 000,01 до 2000 грн - 1 332,0 тыс. человек;
- от 2 000,01 до 4500 грн - 651,9 тыс. человек;
- более 5000 грн - 98,8 тыс. человек.
По состоянию на 1 октября текущего года, на учете в органах ПФУ находится 11 766 808 пенсионеров.
/uploads/news/964x620/nXP6OAOG.jpg
2017-11-13 13:58:00