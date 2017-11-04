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«План Маршалла для Украины» представят 6 ноября в сейме Литвы

4.11 в 15:59

6 ноября в сейме Литвы состоится презентация так называемого «Плана Маршалла для Украины» — новой программы помощи для нашей страны. Ее представят послам Канады, США, Японии и стран-членов ЕС в Литве.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, если инициатива Литвы реализуется и будут привлечены запланированные инвестиции, то в Украине ВВП может ежегодно расти на 6-8%.

"Мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку у всех партнеров или большого количества партнеров, которые бы присоединились к инвестиционному плану в 5 млрд долларов или евро ежемесячно на инвестиции для Украины, с каким предложением идет Литва", – сказала она.

Отметим, «План Маршалла для Украины» является планом инвестиций в реальный сектор украинской экономики: инфраструктуру, агробизнес, предполагает кредитные инструменты для малого и среднего бизнеса. В то же время еврокомиссар Йоганнес Ган скептически оценил потребность в одобрении такой программы.

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2017-11-04 15:59:00
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