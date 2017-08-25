Площадь перед бывшим мариупольским Дворцом пионеров преобразят
25.08 в 08:08
У центра художественно-эстетического творчества ученической молодежи начаты работы по замене бетонных плит. Старые плиты демонтируют на территории, прилегающей к зданию. По словам подрядчиков, они будут заменены на ФЭМ-плитку. Демонтажём занимается бригада из 4 человек. Задействован экскаватор.
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2017-08-25 08:08:00
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