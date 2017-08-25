Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Площадь перед бывшим мариупольским Дворцом пионеров преобразят

25.08 в 08:08

У центра художественно-эстетического творчества ученической молодежи начаты работы по замене бетонных плит. Старые плиты демонтируют на территории, прилегающей к зданию. По словам подрядчиков, они будут заменены на ФЭМ-плитку. Демонтажём занимается бригада из 4 человек. Задействован экскаватор.

/uploads/news/964x620/i4xdvjRe.JPG
/uploads/news/964x620/EmgggPAe.JPG
/uploads/news/964x620/zwyk6P19.JPG
/uploads/news/964x620/M4RMJF8G.JPG
/uploads/news/964x620/6AAzGHse.JPG
2017-08-25 08:08:00
Важные новости
В Мариуполе показали 400 экспонатов квиллинга, фелтинга, пэчворка и других направлений hand made
24.08 в 20:55
В Мариуполе автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком
24.08 в 20:14
Лента новостей
Площадь перед бывшим мариупольским Дворцом пионеров преобразят
25.08 в 08:08
В Мариуполе показали 400 экспонатов квиллинга, фелтинга, пэчворка и других направлений hand made
24.08 в 20:55
В Мариуполе автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком
24.08 в 20:14
В Мариуполе выступают Real O и Наталья Могилевская: Настя Востокова через 15 лет вернулась в родной город
24.08 в 19:25
В центре Мариуполя произошло загадочное ограбление ломбарда
24.08 в 19:00
Часть каравая-рекордсмена передали мариупольским военнослужащим
24.08 в 18:36
День Независимости мариупольцы празднуют с размахом
24.08 в 18:03
Фолк-коллектив «Мандри» дал концерт для защитников Мариуполя
24.08 в 17:48