Площадь перед бывшим мариупольским Дворцом пионеров преобразят

У центра художественно-эстетического творчества ученической молодежи начаты работы по замене бетонных плит. Старые плиты демонтируют на территории, прилегающей к зданию. По словам подрядчиков, они будут заменены на ФЭМ-плитку. Демонтажём занимается бригада из 4 человек. Задействован экскаватор.