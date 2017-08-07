Пляжные рекорды: в воскресенье на побережье в Мариуполе насчитали более 30 тысяч отдыхающих

Когда столбики термометров уверенно подбираются к отметке в 40 градусов, мариупольцы спасаются от жары всеми возможными методами. И самый верный способ – отправиться к прохладному, освежающему морю.

В последнее время посещаемость мариупольских пляжей бьет все рекорды. По данным городского совета, только за вчерашний день, 6 августа, на побережье насчитали 32,5 тысячи отдыхающих.