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Пляжные рекорды: в воскресенье на побережье в Мариуполе насчитали более 30 тысяч отдыхающих

7.08 в 10:26

Когда столбики термометров уверенно подбираются к отметке в 40 градусов, мариупольцы спасаются от жары всеми возможными методами. И самый верный способ – отправиться к прохладному, освежающему морю.

В последнее время посещаемость мариупольских пляжей бьет все рекорды. По данным городского совета, только за вчерашний день, 6 августа, на побережье насчитали 32,5 тысячи отдыхающих.

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2017-08-07 10:26:00
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