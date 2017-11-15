По Бахмутке ударили из «Градов»: разрушен жилой дом

Вчера, 14 ноября, около 19:30 в Донецкой области под обстрел попал населенный пункт Бахмутка. Как сообщает губернатор региона Павел Жебривский в Фейсбуке, один из снарядов попал в жилой дом, где как раз находилась семейная пара. К счастью, люди не пострадали, но половина здания разрушена.

По словам главы ВГА Зайцево Владимира Веселкина, стреляли из «Градов», потом – из минометов.

В результате Бахмутка и Жованка обесточены.