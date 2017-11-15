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По Бахмутке ударили из «Градов»: разрушен жилой дом

15.11 в 08:30

Вчера, 14 ноября, около 19:30 в Донецкой области под обстрел попал населенный пункт Бахмутка. Как сообщает губернатор региона Павел Жебривский в Фейсбуке, один из снарядов попал в жилой дом, где как раз находилась семейная пара. К счастью, люди не пострадали, но половина здания разрушена.

По словам главы ВГА Зайцево Владимира Веселкина, стреляли из «Градов», потом – из минометов.

В результате Бахмутка и Жованка обесточены.

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2017-11-15 08:30:00
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