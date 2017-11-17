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По передовой на Приморском направлении ударили из тяжелой артиллерии 152 мм

17.11 в 08:05

Ситуация в зоне боевых действий в минувшие сутки обострилась. Эпицентром противостояния стали Светлодарская дуга и Приморское направление, сообщает пресс-центр АТО.

Так, по позициям ВСУ в районе Водяного ударили из 152-миллиметровой артиллерии. Из 120-мм миномета велся огонь по окрестностям Павлополя и Широкино. Под гранатометный огонь попали опорные пункты у Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов стреляли по военным возле Старогнатовки.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 22 нарушения "перемирия". Военные 15 раз открывали ответный огонь. В результате обстрелов потерь среди ВСУ нет.

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2017-11-17 08:05:00
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