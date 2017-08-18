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Под Авдеевкой погиб военный 72-й ОМБр Сергей Ручка

18.08 в 11:38

Вчера, 17 августа, около 23 часов в результате обстрела под Авдеевкой погиб Сергей Ручка – боец 72-й ОМБр из города Богуслав Киевской области.

Медики пытались спасти пострадавшего, но сердце Сергея все-таки остановилось. «Уже потом, в стабилизационном центре, куда мы примчались, хирург сказал, что парень умер еще там, в окопе... Смерть была мгновенная и безболезненная; но мы не знали того, и спасали его как живого, до последнего надеясь, что вот сейчас он придет в себя; порой нам даже казалось, что мы чувствуем у него слабый пульс», – рассказывает медработник батальона.

У погибшего дома остались жена и 13-летняя дочь.


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2017-08-18 11:38:00
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