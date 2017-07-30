Под Киевом поезд «Интерсити+» из Донетчины раздавил машину

Вчера около 22:30 под Киевом в ДТП попал скоростной поезд «Интерсити+» №712, следовавший в столицу из Константиновки. На железнодорожном переезде состав раздавил легковой автомобиль.

Очевидцы рассказывают: «Где-то за 10 минут до подъезда на станцию «Дарница» мы почувствовали толчок, и резко затормозили».

По официальным данным, пьяная компания оставила машину на переезде. Через минуту транспорт оказался под колесами состава, но, к счастью, в салоне никого не было.

«Весь автомобиль оказался под составом. Изначально не было известно, сколько людей в салоне. К счастью, никого не оказалось», - сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Лишь через несколько часов движение поездов удалось восстановить, пассажиры «Интерсити+» прибыли в столицу на 3 часа позже.



