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Под Марьинкой на позициях ВСУ разорвалось орудие: двое военных погибли, пятеро – ранены

9.08 в 07:50

Вчера около 4 часов ночи на позициях ВСУ под Марьинкой разорвалось одно из орудий. Произошло это в тот момент, когда украинские военнослужащие открывали ответный огонь на обстрел.

В пресс-центре штаба АТО сообщают: «Около 4 часов незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших орудий вышло из строя и разорвалось».

В результате двое бойцов погибли, пятеро – получили ранения.

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2017-08-09 07:50:00
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