Под Мариуполем боец-контрактник случайно застрелил сослуживца

Трагедия произошла 30 октября под Мариуполем. 21-летний контрактник из Волынской области застрелил 23-летнего сослуживца из Киевской области, передают ряд СМИ.

Сообщается, что инцидент случился во время смены караула. Боец неаккуратно перезаряжал оружие, в результате чего произошел выстрел. Военнослужащий скончался на месте. Совершившего выстрел, задержали.

В воинской части на данный момент проводится служебная проверка.