Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Под Мариуполем боец-контрактник случайно застрелил сослуживца

1.11 в 17:07

Трагедия произошла 30 октября под Мариуполем. 21-летний контрактник из Волынской области застрелил 23-летнего сослуживца из Киевской области, передают ряд СМИ.

Сообщается, что инцидент случился во время смены караула. Боец неаккуратно перезаряжал оружие, в результате чего произошел выстрел. Военнослужащий скончался на месте. Совершившего выстрел, задержали.

В воинской части на данный момент проводится служебная проверка.

/uploads/news/964x620/13FZXg15.jpg
2017-11-01 17:07:00
Важные новости
В зоне АТО при подрыве на мине погиб майор Нацгвардии
1.11 в 17:52
Три школы на Донетчине требуют закрыть: выявлены нарушения пожарной безопасности
1.11 в 17:44
Лента новостей
В зоне АТО при подрыве на мине погиб майор Нацгвардии
1.11 в 17:52
Три школы на Донетчине требуют закрыть: выявлены нарушения пожарной безопасности
1.11 в 17:44
Блокпосты ДНР изменят режим работы
1.11 в 17:28
Под Мариуполем боец-контрактник случайно застрелил сослуживца
1.11 в 17:07
В Украине заработала платежная система Android Pay – как пользоваться
1.11 в 16:53
Во дворце культуры в Мариуполе состоялся вечер балета с лучшими номерами и премьерами
1.11 в 15:59
Вниманию автомобилистов! В Мариуполе перекрыто движение по улице Митрополитской
1.11 в 15:11
Мариупольский гимнаст впервые получил звание лучшего спортсмена месяца в Украине
1.11 в 15:00