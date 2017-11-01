Под Мариуполем боец-контрактник случайно застрелил сослуживца
1.11 в 17:07
Трагедия произошла 30 октября под Мариуполем. 21-летний контрактник из Волынской области застрелил 23-летнего сослуживца из Киевской области, передают ряд СМИ.
Сообщается, что инцидент случился во время смены караула. Боец неаккуратно перезаряжал оружие, в результате чего произошел выстрел. Военнослужащий скончался на месте. Совершившего выстрел, задержали.
В воинской части на данный момент проводится служебная проверка.
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2017-11-01 17:07:00
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