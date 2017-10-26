Под Мариуполем члены ДНР целились из пулемета в наблюдателей ОБСЕ
26.10 в 10:29
На блокпосту под Мариуполем члены ДНР угрожали наблюдателям ОБСЕ пулеметом.
«Патруль СММ, состоящий из двух бронемашин и шести членов, был остановлен вооруженными людьми на блокпосту близ контролируемого ДНР населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь, в 29 км к северо-востоку от Мариуполя)», - сообщили Укринформу из штаб-квартиры ОБСЕ.
Во время ожидания в очереди наблюдатели видели, как двое мужчин в военной одежде подошли к пулемету, перезарядили его и направили прямо на первый патрульный автомобиль СММ.
Через несколько минут мужчины переместили орудие и вновь направили его дуло прямо на первый патрульный автомобиль СММ с расстояния в три метра.
О данном инциденте проинформированы представители СЦКК.
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2017-10-26 10:29:00
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