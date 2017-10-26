Под Мариуполем члены ДНР целились из пулемета в наблюдателей ОБСЕ

На блокпосту под Мариуполем члены ДНР угрожали наблюдателям ОБСЕ пулеметом.

«Патруль СММ, состоящий из двух бронемашин и шести членов, был остановлен вооруженными людьми на блокпосту близ контролируемого ДНР населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь, в 29 км к северо-востоку от Мариуполя)», - сообщили Укринформу из штаб-квартиры ОБСЕ.

Во время ожидания в очереди наблюдатели видели, как двое мужчин в военной одежде подошли к пулемету, перезарядили его и направили прямо на первый патрульный автомобиль СММ.

Через несколько минут мужчины переместили орудие и вновь направили его дуло прямо на первый патрульный автомобиль СММ с расстояния в три метра.

О данном инциденте проинформированы представители СЦКК.