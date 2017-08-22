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Под Мариуполем две женщины подорвались на растяжке

22.08 в 13:08

Возле села Березовое две женщины 51-го и 61-го года подорвались на растяжке.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, пострадавшие – жительницы Донецка и Харцызска. Они ехали на автомобиле в Мариуполь и вышли на дороге в лесополосу у обочины. Там они подорвались на растяжке.

В результате взрыва женщины получили травмы спины, головы и конечностей. Пострадавшие доставлены в больницу Волновахи.

Проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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2017-08-22 13:08:00
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