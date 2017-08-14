Под Мариуполем горел лес
14.08 в 11:38
В последнее время жаркая погода значительно увеличила количество пожаров, особенно в лесах и полях.
Так, в выходные дни спасатели Донецкой области 4 раза тушили пожары в лесах. 12 августа дважды горели леса на территории Ямпольского лесничества, огонь уничтожил 9 га лесной подстилки, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
13 августа днем произошел пожар в смешанном лесу возле села Федоровка Никольского района. Всего с огнем боролись почти 30 человек.
В этот же день в результате пожара уничтожено 0,01 га хвойной подстилки на территории Лиманского лесничества.
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2017-08-14 11:38:00
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