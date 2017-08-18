Под Мариуполем горела трава возле минных заграждений у КПВВ «Гнутово»
18.08 в 15:38
Вчера, 17 августа, произошел пожар возле минных ограждений около села Пищевик.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, горела сухая трава на открытой территории, а пламя приближалось к жилым домам и КПВВ "Гнутово".
К счастью, спасателям удалось ликвидировать угрозу и не допустить возгорания жилых домов.
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2017-08-18 15:38:00
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