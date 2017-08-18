Под Мариуполем горела трава возле минных заграждений у КПВВ «Гнутово»

Вчера, 17 августа, произошел пожар возле минных ограждений около села Пищевик.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, горела сухая трава на открытой территории, а пламя приближалось к жилым домам и КПВВ "Гнутово".

К счастью, спасателям удалось ликвидировать угрозу и не допустить возгорания жилых домов.