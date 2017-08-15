Под Мариуполем горело зернохранилище

15.08 в 11:06

15.08 в 11:06

Вчера, 14 августа, днем в селе Республика Никольского района произошел пожар в зернохранилище старого образца, расположенном на открытой территории.

По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, в результате огонь уничтожил полтонны зерна.

Причину пожара устанавливают специалисты.