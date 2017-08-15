Под Мариуполем горело зернохранилище
15.08 в 11:06
Вчера, 14 августа, днем в селе Республика Никольского района произошел пожар в зернохранилище старого образца, расположенном на открытой территории.
По информации пресс-службы ГСЧС в Донецкой области, в результате огонь уничтожил полтонны зерна.
Причину пожара устанавливают специалисты.
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2017-08-15 11:06:00
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