Под Мариуполем машина полицейских подорвалась на мине: один погиб, двое – пострадали

Сегодня в районе поселка Гнутово на мине подорвался служебный автомобиль полиции, который следовал по дороге Талаковка-Гнутово.

Об этом заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Фейсбуке: «Только что поступила трагическая информация. В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, который ехал по автодороге Талаковка-Гнутово».

В результате погиб майор полиции, 1981 года рождения. Еще двое силовиков получили ранения и сейчас находятся в больнице.