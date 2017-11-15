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Под Мариуполем машина полицейских подорвалась на мине: один погиб, двое – пострадали

15.11 в 16:28

Сегодня в районе поселка Гнутово на мине подорвался служебный автомобиль полиции, который следовал по дороге Талаковка-Гнутово.

Об этом заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Фейсбуке: «Только что поступила трагическая информация. В Донецкой области в районе поселка Гнутово на противотанковой мине, заложенной ДРГ боевиков, подорвался служебный автомобиль полиции, который ехал по автодороге Талаковка-Гнутово».

В результате погиб майор полиции, 1981 года рождения. Еще двое силовиков получили ранения и сейчас находятся в больнице.

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2017-11-15 16:28:00
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