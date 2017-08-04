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Под Мариуполем местные жители вышли против оборудования новых позиций ВСУ – работы пришлось остановить

4.08 в 18:15

В селе Сопино на Мариупольском направлении местные жители выступили с протестом. Они против строительства новых позиций украинских военнослужащих в их населенном пункте – окопов и блиндажей.

Эту информацию подтверждают наблюдатели ОБСЕ, которые общались с людьми.

В результате ВСУ пришлось остановить работы. «2 августа Вооруженными силами Украины проводились мероприятия по инженерному оборудованию н.п.Сопино. Указанные мероприятия проводились с целью улучшения защиты указанного населенного пункта от возможных действий врага. С целью недопущения социальной напряженности в н. п. Сопино проведение инженерных работ временно приостановлено», - сообщает пресс-центр штаба АТО.

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2017-08-04 18:15:00
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