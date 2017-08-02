Под Мариуполем на предприятии погиб 22-летний рабочий
2.08 в 13:02
В селе Ольгинка Волновахского района на одном из сельскохозяйственных предприятий погиб 22-летний парень. Во время разгрузки зерна из бункера на него упала металлическая конструкция, которая находилась в непригодном состоянии.
Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, медикам, прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть.
По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
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2017-08-02 13:02:00
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