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Под Мариуполем наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел из «Градов»

23.08 в 13:37

Вчера вечером подконтрольный ДНР населенный пункт Безыменное попал под обстрел из реактивных систем залпового огня «Град».

В зоне обстрела оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели СЦКК - двое украинских офицеров были вынуждены укрыться в подвале из соображений безопасности.

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2017-08-23 13:37:00
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