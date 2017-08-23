Под Мариуполем наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел из «Градов»
23.08 в 13:37
Вчера вечером подконтрольный ДНР населенный пункт Безыменное попал под обстрел из реактивных систем залпового огня «Град».
В зоне обстрела оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Наблюдатели СЦКК - двое украинских офицеров были вынуждены укрыться в подвале из соображений безопасности.
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2017-08-23 13:37:00
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23.08 в 13:10