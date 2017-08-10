Под Мариуполем обстреляли беспилотник ОБСЕ

В районе населенного пункта Пикузы (Коминтерново) обстреляли беспилотник ОБСЕ, который совершал наблюдательный полет.

По информации пресс-службы ОБСЕ, на месте инцидента присутствовали представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

После этого прибывший в Пикузы патруль ОБСЕ был задержан членами ДНР, угрожавшими конфисковать видео с беспилотника, что, как заявили в миссии, является нарушением минских договоренностей.