Под Мариуполем обстреляли беспилотник ОБСЕ
10.08 в 18:01
В районе населенного пункта Пикузы (Коминтерново) обстреляли беспилотник ОБСЕ, который совершал наблюдательный полет.
По информации пресс-службы ОБСЕ, на месте инцидента присутствовали представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
После этого прибывший в Пикузы патруль ОБСЕ был задержан членами ДНР, угрожавшими конфисковать видео с беспилотника, что, как заявили в миссии, является нарушением минских договоренностей.
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2017-08-10 18:01:00
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