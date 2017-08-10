Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Под Мариуполем обстреляли дорогу, по которой должен был ехать Хуг, ранен украинский военный

10.08 в 18:50

Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что сегодня, 10 августа, украинские военнослужащие начали работы по инженерному обследованию участка дороги под Мариуполем на территории, подконтрольной Украине. По этой дороге был запланирован проезд первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Однако в ходе работ и дорогу, и подразделение ВСУ обстреляли. В результате ранен один из бойцов.

Кроме того, как сообщалось ранее, в районе населенного пункта Пикузы (Коминтерново) обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Сотрудники СММ во главе с Хугом не смогли проехать по запланированному маршруту. По информации ОБСЕ, со стороны ДНР никаких работ по разминированию согласованного участка дороги не производилось.

/uploads/news/964x620/A51LxYiz.jpg
2017-08-10 18:50:00
Важные новости
Во дворе многоэтажки по улице Гранитной праздник
10.08 в 19:25
В Мариуполе нужна помощь 2-летней Насте
10.08 в 18:31
Лента новостей
Во дворе многоэтажки по улице Гранитной праздник
10.08 в 19:25
Под Мариуполем обстреляли дорогу, по которой должен был ехать Хуг, ранен украинский военный
10.08 в 18:50
В Мариуполе нужна помощь 2-летней Насте
10.08 в 18:31
Под Мариуполем обстреляли беспилотник ОБСЕ
10.08 в 18:01
В Мариуполе закрыли «массажный салон», в котором клиентам предоставляли интимные услуги
10.08 в 16:58
Военный застрелил девушку в день ее рождения: подробности убийства в Луганской области
10.08 в 16:30
В Мариуполе спасают аллею платанов в Приморском парке Мариуполя
10.08 в 16:20
Информация о минировании автовокзала на Луганщине не подтвердилась
10.08 в 15:43