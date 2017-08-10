Под Мариуполем обстреляли дорогу, по которой должен был ехать Хуг, ранен украинский военный

Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что сегодня, 10 августа, украинские военнослужащие начали работы по инженерному обследованию участка дороги под Мариуполем на территории, подконтрольной Украине. По этой дороге был запланирован проезд первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Однако в ходе работ и дорогу, и подразделение ВСУ обстреляли. В результате ранен один из бойцов.

Кроме того, как сообщалось ранее, в районе населенного пункта Пикузы (Коминтерново) обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Сотрудники СММ во главе с Хугом не смогли проехать по запланированному маршруту. По информации ОБСЕ, со стороны ДНР никаких работ по разминированию согласованного участка дороги не производилось.