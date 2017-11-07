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Под Мариуполем построят объездную дорогу вместо разрушенной мелекинской трассы

7.11 в 20:54

Депутат Мангушского сельсовета Валерий Добровольный сообщает о том, что вместо разрушенной трассы Мариуполь-Урзуф построят объездную дорогу длиной около 4 километров. По ней водители смогут объехать аварийный участок возле Мелекино, где асфальт разрушен оползнями.

Из государственного бюджета уже выделено более 75 миллионов гривен, но, согласно бюджетному кодексу, эти средства необходимо освоить до конца текущего года. Поэтому строительство начнется уже со следующей недели, пишет «До ТеБе».

Раньше начать работы не могли из-за судебного процесса с жителем села Буряковая Балка Василием Личманом. Мужчина был против того, что возле его дома будет проходить дорога, но суд в результате отклонил его иск.

Строительством дороги будет заниматься компания «Альтком», которая принадлежит голландской фирме «Альтком Б.В.» компании «Altcom Global N.V.» из Нидерландов и донецкому ООО «Финансово-промышленная группа «Альтком» Александра Тисленко и Сергея Павличева.

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2017-11-07 20:54:00
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