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Под Мариуполем произошло смертельное ДТП: полиция ищет авто, совершившее наезд на пешехода

12.11 в 13:54

Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера около 23:00 от жителя поселка Боевое, который обнаружил на обочине тело мужчины без признаков жизни. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Погибшим оказался молодой человек 1984 года рождения, рассказали в полиции. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от сильного удара головой, однако телесные повреждения характерны для ДТП.

Сейчас правоохранители устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который мог совершить наезд на пешехода.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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2017-11-12 13:54:00
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