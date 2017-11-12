Под Мариуполем произошло смертельное ДТП: полиция ищет авто, совершившее наезд на пешехода
12.11 в 13:54
Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера около 23:00 от жителя поселка Боевое, который обнаружил на обочине тело мужчины без признаков жизни. На место прибыла следственно-оперативная группа.
Погибшим оказался молодой человек 1984 года рождения, рассказали в полиции. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила от сильного удара головой, однако телесные повреждения характерны для ДТП.
Сейчас правоохранители устанавливают марку автомобиля и личность водителя, который мог совершить наезд на пешехода.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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2017-11-12 13:54:00
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