Под Мариуполем украинские бойцы отбили нападение ДРГ и захватили трофей

Вчера под Мариуполем украинские военнослужащие отбили атаку диверсионно-разведывательной группы, которая подъехала к позициям ВСУ на грузовике «Урал».

Как рассказали сами бойцы, в результате нападение отбили. К тому же, захватили трофей – тот самый грузовик, пишет «Сегодня».

«Двоих приняли сразу. Остальные бросилась бежать. Это наша победа на этом направлении. Мы показали, что Донбасс – это наша земля», - рассказал один из бойцов.