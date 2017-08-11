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Под Мариуполем украинские бойцы отбили нападение ДРГ и захватили трофей

11.08 в 08:15

Вчера под Мариуполем украинские военнослужащие отбили атаку диверсионно-разведывательной группы, которая подъехала к позициям ВСУ на грузовике «Урал».

Как рассказали сами бойцы, в результате нападение отбили. К тому же, захватили трофей – тот самый грузовик, пишет «Сегодня».

«Двоих приняли сразу. Остальные бросилась бежать. Это наша победа на этом направлении. Мы показали, что Донбасс – это наша земля», - рассказал один из бойцов.

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2017-08-11 08:15:00
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