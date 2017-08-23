Под Мариуполем в результате обстрела повреждено 9 домов, 4 села обесточены

Минувшей ночью населенные пункты подконтрольного ДНР Новоазовского района попали под обстрел.

В результате в селе Саханка по улицам Мира и Гавриленко зафиксировано повреждение двух домов. В селе Коминтерново повреждено семь домов по улицам Кирова, Ахматовой и Победы.

Кроме того, обесточены Заиченко, Коминтерново, Дзержинкское и Ленинское.

Никто из мирных жителей не пострадал.