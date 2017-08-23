Под Мариуполем в результате обстрела повреждено 9 домов, 4 села обесточены
23.08 в 11:08
Минувшей ночью населенные пункты подконтрольного ДНР Новоазовского района попали под обстрел.
В результате в селе Саханка по улицам Мира и Гавриленко зафиксировано повреждение двух домов. В селе Коминтерново повреждено семь домов по улицам Кирова, Ахматовой и Победы.
Кроме того, обесточены Заиченко, Коминтерново, Дзержинкское и Ленинское.
Никто из мирных жителей не пострадал.
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2017-08-23 11:08:00
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