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Под Мариуполем в результате обстрела повреждено 9 домов, 4 села обесточены

23.08 в 11:08

Минувшей ночью населенные пункты подконтрольного ДНР Новоазовского района попали под обстрел.

В результате в селе Саханка по улицам Мира и Гавриленко зафиксировано повреждение двух домов. В селе Коминтерново повреждено семь домов по улицам Кирова,  Ахматовой и Победы.

Кроме того, обесточены Заиченко, Коминтерново, Дзержинкское и Ленинское.

Никто из мирных жителей не пострадал.

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2017-08-23 11:08:00
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