Под Мариуполем в результате обстрела ранена мирная жительница

Вчера, 14 августа, вечером неподконтрольная Саханка Новоазовского района попала под обстрел. В результате на улице Конституции ранения получила 71-летняя мирная жительница.

У пострадавшей диагностировали осколочные ранения верхних и нижних конечностей и головы. Сейчас ее состояние стабильное.

Кроме того, в Саханке поврежден газопровод, но сейчас все работает в штатном режиме. Кроме того, села Заиченко и Пикузы (Коминтерново) остались без электроэнергии.