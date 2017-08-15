Под Мариуполем в результате обстрела ранена мирная жительница
15.08 в 10:39
Вчера, 14 августа, вечером неподконтрольная Саханка Новоазовского района попала под обстрел. В результате на улице Конституции ранения получила 71-летняя мирная жительница.
У пострадавшей диагностировали осколочные ранения верхних и нижних конечностей и головы. Сейчас ее состояние стабильное.
Кроме того, в Саханке поврежден газопровод, но сейчас все работает в штатном режиме. Кроме того, села Заиченко и Пикузы (Коминтерново) остались без электроэнергии.
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2017-08-15 10:39:00
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