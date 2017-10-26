Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
Сегодня, 26 октября, в населенном пункте Криничное Никольского района произошло ДТП с участием военного транспорта.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, мотороллер на перекрестке столкнулся с военным транспортным средством.
В результате водитель мотороллера попал в больницу, но от полученных травм скончался.
Работниками Национальной полиции признаков алкогольного или наркотического опьянения у военного водителя не обнаружено. На месте ДТП работает оперативная группа Военной службы правопорядка и Национальной полиции. По факту происшествия назначено служебное расследование.
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2017-10-26 19:09:00
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