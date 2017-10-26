Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель

26.10 в 19:09

Сегодня, 26 октября, в населенном пункте Криничное Никольского района произошло ДТП с участием военного транспорта.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, мотороллер на перекрестке столкнулся с военным транспортным средством.

В результате водитель мотороллера попал в больницу, но от полученных травм скончался.

Работниками Национальной полиции признаков алкогольного или наркотического опьянения у военного водителя не обнаружено. На месте ДТП работает оперативная группа Военной службы правопорядка и Национальной полиции. По факту происшествия назначено служебное расследование.

/uploads/news/964x620/AwLjMMM9.jpeg
2017-10-26 19:09:00
Важные новости
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу
26.10 в 18:06
Лента новостей
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу
26.10 в 18:06
За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
26.10 в 17:00
Гражданский корпус «Азов» и участники АТО не дали работать совещанию по решению земельного вопроса в Мариуполе
26.10 в 16:31
В Донецкой области началась отработка «Мигрант»
26.10 в 16:08
В Мариуполе в следующем году обещают достроить социальное жилье
26.10 в 15:54
«Укрзализныця» возьмется за реконструкцию железнодорожных вокзалов
26.10 в 15:37