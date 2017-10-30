Под Мариуполем военный внедорожник попал в ДТП: пострадал 64-летний пассажир

В минувшую субботу, 28 октября, в селе Пищевик под Мариуполем произошло ДТП с участием военного транспорта.

Так, около 14:00 военный внедорожник не поделил дорогу с легковым автомобилем «Шевроле», пишут «Новости Донбасса».

По данным медиков, в результате аварии пострадал 64-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в горбольницу №4.