Под Мариуполем военный внедорожник попал в ДТП: пострадал 64-летний пассажир
30.10 в 13:39
В минувшую субботу, 28 октября, в селе Пищевик под Мариуполем произошло ДТП с участием военного транспорта.
Так, около 14:00 военный внедорожник не поделил дорогу с легковым автомобилем «Шевроле», пишут «Новости Донбасса».
По данным медиков, в результате аварии пострадал 64-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в горбольницу №4.
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2017-10-30 13:39:00
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