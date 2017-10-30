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Под Мариуполем военный внедорожник попал в ДТП: пострадал 64-летний пассажир

30.10 в 13:39

В минувшую субботу, 28 октября, в селе Пищевик под Мариуполем произошло ДТП с участием военного транспорта.

Так, около 14:00 военный внедорожник не поделил дорогу с легковым автомобилем «Шевроле», пишут «Новости Донбасса».

По данным медиков, в результате аварии пострадал 64-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали в горбольницу №4.

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2017-10-30 13:39:00
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