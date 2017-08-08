Под Мариуполем задержали друзей-преступников, которые обворовывали туристов в Урзуфе

Во время патрулирования Мангушского района на 47 км автодороги «Кременевка – Ялта» правоохранители остановили автомобиль «ВАЗ-2104» с двумя мужчинами в салоне, которые заметно нервничали. В ходе осмотра под сидением стражи порядка нашли пакет с пятью мобильными телефонами разных моделей, тремя планшетами, фотоаппаратом, навигатором и женским кошельком.





Водитель рассказал, что отдыхал с товарищем в Урзуфе, а технику им отдали на ремонт. А вот насчет кошелька слова мужчин расходились: один сказал, что это кошелек мамы, другой заявил, что его забыла в машине его девушка, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Однако вскоре выяснилось, что товарищи «зарабатывали» в Урзуфе, но незаконным способом. Они обворовывали арендованные комнаты доверчивых отдыхающих, которые забывали закрывать дверь.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 185 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (Тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенное с проникновением в жилье).