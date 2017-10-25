Под застройку мариупольским участникам АТО отдадут территорию спортивного комплекса

На ХХІІ сессии Мариупольского городского совета был озвучен план по изменению целевого назначения одного из участков территории города для передачи земли под строительство домов участникам АТО.

По словам секретаря горсовета Степана Махсмы, участок, выделенный под спортивный комплекс, будет передан, в том числе, на распределение между фронтовиками из Мариуполя.

Какой именно застройкой будет занята указанная территория, по его словам, будут определять представители участников АТО. Он отметил, что, возможно, это будут двенадцатиэтажные дома, а может быть - коттеджи. Будет принято решение, которое удовлетворит всех и не будет вызывать противоречий.