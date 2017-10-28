Подробности переговоров Контактной группы по Донбассу

27 октября в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Появились подробности этой встречи.

Как сообщила пресс-секретарь второго президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, вопросы безопасности остаются обязательным условием для дальнейшего выполнения всех Минских соглашений.

«В этом контексте возвращение к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года, так же является вопросом безопасности и требует решения. Согласно этому Меморандуму Дебальцево должно находиться под контролем Украины; вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы необходимо создать зоны безопасности; район населенных пунктов Саханка, Новоазовск, Кумачово, Кальмиусское должно быть свободным от тяжелого вооружения», - отметила Олифер.

Одной из главных тем обсуждения в гуманитарной подгруппе ТКГ стал срыв открытия КПВВ в поселке Золотое. «Украинская сторона выполнила все свои обязательства в этом вопросе и призывает РФ повлиять на ОРЛО для выполнения их части обязательств», - подчеркнула Дарка Олифер.

Говорили и об освобождении заложников. «Уже два месяца мы ожидаем ответа ОРДЛО на вполне конкретное предложение передачи 313 лиц на 88 заложников, которых подтвердили ОРДЛО», - рассказала вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

Стороны договорились, что в ближайшие дни координатор подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш отправится на неподконтрольные территории, где посетит заложников и проверит условия их содержания.

Кроме того, украинская сторона ставит вопрос создания отдельной рабочей подгруппы по неподконтрольному Украине участку российско-украинской границы. «На заседании ТКГ украинская сторона выразила обеспокоенность недавними заявлениями президента РФ, сделанное им на Валдайском форуме, о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над соответствующим участком границы», - заявила Олифер.