Подрыв полковника СБУ в Мариуполе: задержана подозреваемая, опубликовано видео совершения теракта

Теракт в Мариуполе произошел в марте 2017 года. Тогда при подрыве автомобиля погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш.

И вот спустя полгода задержана подозреваемая подрывница - 29-летняя Юлия Прасолова. Женщину поймали в Одессе, куда она прибыла для оформления биометрического паспорта. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак.









По его словам, задержанная работала на так называемый «Центр специальных операций МГБ ДНР». Она призналась в совершении диверсии в Мариуполе, за которую ей выплатили вознаграждение в размере $15 тыс.

СБУ также показало видео из камер наблюдения, на которых видно, как исполнительница теракта закладывает взрывчатку.



