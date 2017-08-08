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Подземный переход в центре Мариуполя теряет привлекательность

8.08 в 19:28

Центральная часть Мариуполя теряет свою эстетическую ценность из-за состояния городских объектов. Если этот факт можно объяснить реконструкцией Административной площади, которая дает надежды на позитивное преображение пейзажей центральной части города, то этого не скажешь, наблюдая за состоянием подземного перехода на пересечении проспектов Мира и Металлургов.

Облицовочная плитка на перегородке подземного перехода в центре города вызывает у жителей города удручающие впечатления. Помимо того, что облицовка розовым кафелем расписана вандалами там, где она сохранилась, на участке правой стенки выхода в сторону улицы Университетской декоративная облицовка просто разрушена.

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2017-08-08 19:28:00
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