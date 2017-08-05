Погибла в ДТП Ирина Бережная погибла

Экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ЛБ.уа

Авария произошла на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с 8-летней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Экс-депутат и водитель погибли на месте. Дочь Бережной Даниэла получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле и была пристегнута.

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады. Была членом Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия. В последние годы занималась правозащитной деятельностью. Защищала права людей, которые сталкивались с давлением власти.

Напомним, Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014).

Ей было 36 лет.