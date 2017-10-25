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Погибший правоохранитель Виталий Мандрик стал почетным мариупольцем

25.10 в 13:53

На сегодняшней сессии городского совета депутаты поддержали решение о присвоении звания «Почетный мариуполец» погибшему правоохранителю Виталию Мандрику.

По словам секретаря городского совета Степана Махсмы, изначально на это звание было подано четыре кандидатуры. Однако специалисты на Координационном совете поддержали лишь кандидатуру Виталия Мандрика, который погиб во время несения службы, останавливая террористов.

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2017-10-25 13:53:00
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