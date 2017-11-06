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Пограничника Колмогорова, которого в Мариуполе приговорили к 13 годам тюрьмы, отпустили на свободу

6.11 в 17:27

Сегодня в Киеве состоялось заседания Высшего спецсуда по делу пограничника Сергея Колмогорова, которого обвинили в убийстве пассажирки подозрительного автомобиля на блокпосту под Мариуполем. Мариупольский суд приговорил пограничника к 13 годам лишения свободы, однако сегодня Высший спецсуд освободил Колмогорова из-под стражи.

Служители Фемиды решили направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Колмогоров вышел из СИЗО, но общаться с журналистами не захотел, заявив лишь одно: «Мой командир все делал правильно. Все пограничники все сделали правильно».

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2017-11-06 17:27:00
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