Пограничника Колмогорова, которого в Мариуполе приговорили к 13 годам тюрьмы, отпустили на свободу
6.11 в 17:27
Сегодня в Киеве состоялось заседания Высшего спецсуда по делу пограничника Сергея Колмогорова, которого обвинили в убийстве пассажирки подозрительного автомобиля на блокпосту под Мариуполем. Мариупольский суд приговорил пограничника к 13 годам лишения свободы, однако сегодня Высший спецсуд освободил Колмогорова из-под стражи.
Служители Фемиды решили направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Колмогоров вышел из СИЗО, но общаться с журналистами не захотел, заявив лишь одно: «Мой командир все делал правильно. Все пограничники все сделали правильно».
/uploads/news/964x620/6ED7ZCJ1.jpg
2017-11-06 17:27:00
Важные новости
6.11 в 16:40