Похоже, украинские пенсионеры – участники эксперимента на выживание

Украинским пенсионерам в последние годы устраивают настоящее реалити-шоу "на выживание". Особенность этого шоу в том, что в эксперимент вовлечены почти все пенсионеры нашей страны (вне зависимости от желания), за исключением всего нескольких категорий „избранных“ – это судьи, прокуроры и парламентарии. У таких людей и в допенсионной жизни с финансами всё в порядке, и после выхода на заслуженный отдых они не бедствуют.

Вот вначале и поговорим об этих пенсионерах, коих насчитывается чуть меньше 1 процента из 12-ти миллионной армии украинских пенсионеров. По официальным данным, в Украине получают пенсии 5815 прокуроров, 2969 судей и 969 парламентариев.

А не являются они „подопытными кроликами“ потому, что им-то на безденежье жаловаться не приходится… Так, к примеру, судьи в среднем имеют пенсионные выплаты в размере 22 тысяч гривен, народные избранники на пенсии – в среднем 15 тысяч гривен, прокуроры – 10 тысяч гривен.

А вот средняя пенсия обычного пенсионера – всего лишь 1886 гривен, хотя основная масса получает не более 1300 гривен (почувствуйте, как говорится, разницу). Наши пенсионеры получают самую низкую пенсию в Европе. Даже по сравнению со всеми постсоветскими республиками, украинские пенсии выглядят „бледно“. Так, в Беларуси минимальная пенсия выше украинской в 1,7 раза.

В разрезе страны, самые высокие пенсии получают, конечно же, киевляне – 2474 гривны, это касается также и заработных плат, которые гораздо выше средних по стране. К тому же, в нашей столице и цены, особенно на продукты питания, очень выгодно отличаются от региональных. Порой настолько выгодно, что диву даёшься…

При этом важно заметить, что фактический прожиточный минимум, по данным Министерства социальной политики (стоимость потребительской корзины в актуальных ценах), составляет 2562 гривны.

Исходя из этого следует сделать вывод, что отечественным пенсионерам, разве что исключая столичных, катастрофически не хватает пенсии на самое необходимое. Вот почему мы называем это "экспериментом" над живыми людьми. Видимо, в нашей стране пенсионеры до того уже мешают правительственным чиновникам (как, к примеру, Андрею Реве), что они их не считают вовсе людьми. И, да, обращаясь к министру социальной политики А.Реве хочется пояснить, что пенсионеры с выплатами вдвое ниже прожиточного минимума, вряд ли могут позволить себе много есть (о чём он смел всенародно высказаться). Вернее, вы не позволяете им есть, уже не говоря о том, что много…





Тем не менее, даже в случае принятия пенсионной реформы, обещают „осовременивание“ пенсий далеко не всем. Так, из 12 миллионов пенсионеров - 5,6 миллионов, а это 46%, получат прибавки, ещё 3 миллиона (25%) получат незначительную прибавку в рамках индексации соцстандартов. А для остальных 28% пенсионеров – 3,4 миллиона, размер пенсионных выплат вовсе не изменится…

Так что уповать на обещанное „осовременивание“ не стоит. Может быть, кому-то и "повезёт", ему добавят „аж“ 1000 гривен (которых тоже явно мало), но это, скорее всего, будут единицы. А остальным – как получится. А кто проверит? Ведь предупреждают же – не всем…