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Покровское и Бердянское до сих пор не хотят присоединяться к Мариупольской ОТГ

10.08 в 12:06

В Мариуполе до сих пор не могут решить вопрос создания объединенной территориальной громады. По задумке, планируется создание трех ОТГ: Мариупольской, Мангушской и Сартанской. И если Виноградное и Старый Крым уже давно решили присоединиться к Мариуполю, то Покровское и Бердянское по-прежнему в раздумьях.

Точнее, против местные депутаты, а вот местные жители поддерживают присоединение к ОТГ. Вчера на пресс-конференции опасения жителей попытался развеять секретарь горсовета Степан Махсма. Он подчеркнул, что после создания ОТГ сельсоветы не потеряют свой статус, а в самих поселках не будет дополнительных свалок и кладбищ. Наоборот, Мариуполь намерен развивать сферы жизни населенных пунктов (здравоохранение, образование, культура, спорт), поддерживать бизнес и создавать рабочие места.

Под вопросом и вариант присоединения Покровского и Бердянского к Мангушской ОТГ, который предлагают местные депутаты, ведь пока неизвестно, откуда эти населенные пункты будут брать финансирование.

Пока что вопрос Мангушской и Мариупольской объединенных громад остается открытым. Сегодня жители Покровского и Бердянского намерены провести встречи и окончательно решить, к кому присоединиться.

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2017-08-10 12:06:00
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