Политический консультант Пол Манафорт сдался властям США

Политический консультант экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт сдался властям: сегодня утром он сам пришел в ФБР вместе со своим адвокатом. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, обвинения были предъявлены еще в пятницу. Также обвиняется бывший деловой партнер Манафорта Рик Гейтс. В чем именно заключаются обвинения – неизвестно.

Журналисты предполагают, что обвинения связаны с расследованием о российском вмешательстве в выборы. Кроме того, ранее Манафорт находился под следствием за нарушение федерального налогового законодательства и за "отмывание денег". Ему также приписывают деловые отношения с украинским экс-президентом Виктором Януковичем, который якобы заплатил Полу Манафорту 12,7 млн долларов из "черной бухгалтерии" своей партии.