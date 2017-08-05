Полицейские Донецкой области получили награды

Вчера, 4 августа, во время торжественного мероприятия по случаю Дня Национальной полиции, в Мариинском дворце президент Украины Пётр Порошенко вручил государственные награды заместителю начальника ГУНП в Донецкой области Сергею Колеснику, помощнику участкового Авдеевского отделение полиции Ивану Гаку и бойцу роты особенного назначения Сергею Скрипнику.

Все трое полицейских - участники боевых действий, не раз смотрели в глаза смерти, но продолжали выполнять поставленные задания, служить и защищать людей.

Правами президента сотрудники полиции Донецкой области отмечены за преданную службу, защиту суверенитета и территориальной целостности, укрепление безопасности страны в условиях проведения антитеррористической операции.

Сергей Колесник, который возглавляет криминальную полицию Донецкой области, награждён отличием президента Украины "За безукоризненную службу". Полковник полиции участвовал в контрдиверсионных мероприятиях, предотвращениях терактов, выезжал во все "горячие точки" для предоставления помощи жителям.

Старший сержант полиции Иван Гак - бывший фронтовик, старший офицер полицейского пункта, который расположен в старой части Авдеевки, за 300 м от промзоны. Полицейский объезжает жилищный сектор после каждого разрушительного обстрела. Его участок - несколько улиц, где нет ни одного невредимого снарядами дома.

Сержант полиции Сергей Скрипник защищал Дебальцево, во время операции по эвакуации раненых военнослужащих уничтожил врага и спас жизнь бойцам Вооружённых сил Украины.

Правами президента Украины Иван Гак и Сергей Скрипник были награждены медалью "Защитнику Отчизны".

Отдел коммуникации полиции Донецкой области