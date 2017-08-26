Полицейские на страже порядка и покоя жителей Донетчины

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме в связи с массовыми мероприятиями, которые проводятся в регионе. Блокпосты, улицы населенных пунктов, железнодорожные и автовокзалы, места массового скопления людей - оперативная обстановка в области контролируется.

В Донецкой области состоялся общеобластной инструктаж сил и средств полиции, которые заступают на охрану общественного порядка.

В Мариуполе основные задачи, которые стоят перед правоохранителями, поставил начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Юрий Горустович. Он подчеркнул, что согласно приказу председателя Национальной полиции Украины, в связи с массовыми мероприятиями введен усиленный вариант несения службы.

- Наша задача - обеспечить охрану общественного порядка в Донецкой области. Работаем в максимальной готовности, - отметил полковник Горустович.

Накануне жители Донецкой области в безопасности отметили два главных государственных праздника - День Независимости и День Флага. Важно, чтобы все массовые мероприятия, которые будут проходить на выходных, прошли для граждан так же в безопасности.

Для этого задействовано максимальное количество сил и средств полиции, которые будут работать во взаимодействии с Национальной гвардией, пограничниками, военной службой правопорядка. Всего в охране общественного порядка задействовано около 400 нарядов полиции, в том числе, группы быстрого реагирования, мобильные блокпосты, автопатрули.

Кроме того, на ночное дежурство ежедневно заступают бойцы спецподразделения КОРД, в местах массового скопления людей дежурят кинологи. На выходных увеличивается количество людей, пересекающих блокпосты, поэтому в настоящее время увеличено количество личного состава, который осуществляет проверки.

После распределения сил и средств правоохранители отправились на маршруты патрулирования.

Полиция Донецкой области призывает граждан с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, не препятствовать проверкам, и помнить, что они направлены на то, чтобы не допустить дестабилизации оперативной обстановки и своевременно ликвидировать любую угрозу.